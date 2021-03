Tottenham, Bale a sorpresa: “Dopo l’Europeo voglio tornare al Real Madrid” (Di martedì 23 marzo 2021) L’attaccante del Tottenham, Gareth Bale, recentemente tornato in Inghilterra Dopo l’esperienza al Real Madrid, ha sganciato una vera e propria bomba direttamente dal ritiro del Galles: “Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenhem e Dopo l’Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto. I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al Real Madrid”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) L’attaccante del, Gareth, recentemente tornato in Inghilterral’esperienza al, ha sganciato una vera e propria bomba direttamente dal ritiro del Galles: “Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenhem ealper il mio ultimo anno di contratto. I miei piani non sono cambiati,al”. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Bale annuncia: 'Il piano non cambia. Un solo anno al Tottenham per giocare, dopo l'Europeo torno al Real Madrid': G… - frankneapolitan : Gareth Bale “Il piano era di fare solo un anno al Tottenham. Dopo gli europei mi rimarrà un anno di contratto al Re… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Bale annuncia: 'Il piano non cambia. Un solo anno al #Tottenham per giocare, dopo l'Europeo torno al #RealMadrid' https://t.… - sportface2016 : #Tottenham, l'attaccante Gareth #Bale sorprende tutti con le sue dichiarazioni dal ritiro del #Galles #RealMadrid - cmdotcom : #Bale annuncia: 'Il piano non cambia. Un solo anno al #Tottenham per giocare, dopo l'Europeo torno al #RealMadrid'… -