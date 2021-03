Toti | “Dopo Pasqua riaprire tutto | scuole | ristoranti | bar | palestre e musei”

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) GENOVA – “Subito dopo Pasqua, il Paese deve pensare a riaprire tutto, a partire dalle scuole, ma non solo le scuole, anche bar, ristoranti, palestre, teatri e musei”. Lo dice il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, ad ‘Agorà’ su Rai 3. “C’è stato uno scontro un po’ ideologico tra chi vuole riaprire tutto e chi vuole lasciare i ragazzi ignoranti, ma non è così- aggiunge il governatore- difficilmente una persona normale frequenta la quantità di persone frequentate da un ragazzo: tracciare la catena epidemiologica di un positivo che va a scuola è molto più gravoso. In Liguria, abbiamo gli studenti delle superiori in Dad al 100% perché abbiamo rilevato che il virus tra i 14 e 19 anni circola quasi il triplo che nelle altre classi d’età”. “IL DISASTRO È STATA LA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEL GOVERNO”