(Di martedì 23 marzo 2021)è ildel. Il tecnico romano raccoglie ufficialmente il testimone di Marcello Cottafava e torna in granata dopo l’eccellente contributo offerto nelle tre stagioni dal 2016 al 2019, quando sostituì Moreno Longo. Un esperienza al tempo che permise aldi conquistare trofei importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Torino Federico Coppitelli nuovo allenatore della Primavera - #Torino #Federico #Coppitelli #nuovo - sportface2016 : #Torino Federico #Coppitelli nuovo allenatore della Primavera. Sostituisce Marcello Cottafava - GIUSPEDU : RT @MatteoPedrosi: #Torino, ora è anche ufficiale l’esonero di #Cottafava. Federico #Coppitelli è il nuovo allenatore della formazione Prim… - SprintPiemonte : Torino Primavera: esonerato Cottafava, torna Federico Coppitelli sulla panchina granata - Toro_News : ?? | DICHIARAZIONI Le prime parole di Federico #Coppitelli tornato oggi sulla panchina del #Torino #Primavera dopo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Federico

... (Università di Roma Tor Vergata) e il professor Massimiliano Tortora (Università di); per ... Pier Della Vigna: il Consigliere diII che è trasformato in albero e protesta la sua ...Ilha ufficializzato la separazione da Marcello Cottafava e il ritorno diCoppitelli: il ...Focus / Lasciò i granata che erano protagonisti, li ritrova in lotta per la salvezza: il tecnico romano inizia una nuova sfida ...COMUNICATO UFFICIALE – Dopo il misero bottino di 3 vittorie in 15 uscite e il momentaneo penultimo posto in classifica, il Torino si separa da Marcello Cottafava. Al suo posto i granata ufficializzano ...