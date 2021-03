Tiziano Ferro smentisce la nuova versione di Xdono e l’album di duetti

(Di martedì 23 marzo 2021) Non ci sarà nessunadi. Non ci sarà neanche un album dile fake news degli ultimi giorni attraverso un post sui social. Le notizie delle ultime ore a proposito dei suoi prossimi progetti sono completamente infondate, false. Ci pensa lo stesso artista a mettere a tacere le voci a proposito dei suoi nuovi progetti discografici. Non ci sarà nessunadiné un album dida rilasciare nel 2021.compie 20 anni quest’anno. Era il 2001 quando un giovanissimosi affacciava sulla scena musicale italiana, prima, ed internazionale, poi, con quella canzone scritta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Corriere della Sera

, ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Documentary per '". Claudia Gerini ha ricevuto il Filming Italy Award e il premio speciale 'Lazio Terra di Cinema' consegnato dal ...... Gabriele Salvatores , che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Documentary per 'Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown';, che ha ricevuto il Filming Italy Los ...Non ci sarà nessuna nuova versione di Xdono. Non ci sarà neanche un album di duetti. Tiziano Ferro smentisce le fake news degli ultimi giorni attraverso un post sui social. Le notizie delle ultime ore ...E’ malato e nessuno si prende cura di lui. Stiamo parlando di un cane randagio senza un padrone al suo fianco che ha trovato un signore molto speciale che ha deciso di accoglierlo nella sua casa. L’uo ...