Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: l’India vince il Mixed Team di skeet (Di martedì 23 marzo 2021) A Nuova Delhi, dove è in corso di svolgimento il secondo appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo di Tiro a volo 2021, risuona l’inno locale. l’India, con il duo formato da Angad Vir Singh Bajwa e da Ganemat Sekhon, è infatti riuscita a vincere il concorso di Mixed Team di skeet battendo in finale con lo score di 33-29, sui 40 piattelli a disposizione, il Kazakhstan, che poteva contare sul binomio costituito da Olga Panarina e Alexandr Yechshenko. A completare il podio, in duello tiratissimo per il terzo posto, risoltosi sul 32-31, è stato infine il Team del Qatar (Rashid Hamad e Reem Al Sharshani), che ha avuto la meglio su India 2 (Parinaaz Dhaliwal e Mairaj ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) A, dove è in corso di svolgimento il secondo appuntamento stagionale con ladeldi, risuona l’inno locale., con il duo formato da Angad Vir Singh Bajwa e da Ganemat Sekhon, è infatti riuscita are il concorso didibattendo in finale con lo score di 33-29, sui 40 piattelli a disposizione, il Kazakhstan, che poteva contare sul binomio costituito da Olga Panarina e Alexandr Yechshenko. A completare il podio, in duello tiratissimo per il terzo posto, risoltosi sul 32-31, è stato infine ildel Qatar (Rashid Hamad e Reem Al Sharshani), che ha avuto la meglio su India 2 (Parinaaz Dhaliwal e Mairaj ...

Advertising

riviera24 : Campionati d’Inverno, buoni risultati per il Tiro a volo Ventimiglia - ICaleidoscopio : Tiro a volo, a Taranto le società lucane conquistano un oro e un bronzo con La Volpe e Brunetti - Godai71 : @muoversintoscan Non è che, per caso, si tratta del torrente Borra? Il ponte è quello al tiro a volo? - deadellacaccia : TIRO A VOLO. ADDIO A FABIO FORTUNI, SEGRETARIO GENERALE DELLA FITAV - FrancescoDragh3 : RT @grigiocemento: Ma guarda tu quando si dice la coincidenza! Proprio ieri ho conseguito il rinnovo della licenza di tiro al volo... http… -