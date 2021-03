Tinagli, cuore a destra e poltrona a sinistra. La vicesegretaria del Pd che votò il Jobs Act e non ha mai visto un operaio (Di martedì 23 marzo 2021) “Io non so cosa direi a un operaio”. Sta tutta in questa deflagrante frase l’essenza del percorso politico che ha compiuto il Partito democratico. La frase l’ha pronunciata Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico appena voluta dal nuovo segretario Enrico Letta. La biografia di questa quasi 47enne è ricca (troppo) di esperienze politiche. Esordisce con Rifondazione comunista e nel 2008 la troviamo a fondare il Pd. Inizia con Walter Veltroni, ma presto ne prende le distanze dimettendosi da un gruppo di studio sui problemi dell’economia e del lavoro. Nel 2009 la troviamo a gravitare intorno a Luca Cordero di Montezemolo con il pensatoio di “Italia futura”, minaccia mai decollata ma sempre utilizzata tatticamente della politica italiana. Nel 2009 è consigliera del ministro dell’Istruzione Profumo sulle smart city nel governo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 marzo 2021) “Io non so cosa direi a un”. Sta tutta in questa deflagrante frase l’essenza del percorso politico che ha compiuto il Partito democratico. La frase l’ha pronunciata Irenedel Partito democratico appena voluta dal nuovo segretario Enrico Letta. La biografia di questa quasi 47enne è ricca (troppo) di esperienze politiche. Esordisce con Rifondazione comunista e nel 2008 la troviamo a fondare il Pd. Inizia con Walter Veltroni, ma presto ne prende le distanze dimettendosi da un gruppo di studio sui problemi dell’economia e del lavoro. Nel 2009 la troviamo a gravitare intorno a Luca Cordero di Montezemolo con il pensatoio di “Italia futura”, minaccia mai decollata ma sempre utilizzata tatticamente della politica italiana. Nel 2009 è consigliera del ministro dell’Istruzione Profumo sulle smart city nel governo ...

