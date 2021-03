TIM, investimento da 4,5 milioni per fibra ottica ultraveloce a Martina Franca (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM investirà 4,5 milioni di euro per portare la fibra ottica fino a 15 mila abitazioni di Martina Franca, rendendo così disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città pugliese è stata inserita dalla società di telecomunicazioni nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), portato avanti con FiberCop, la società del gruppo che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese. I lavori per la realizzazione della nuova rete sono partiti nei giorni scorsi in molte zone della città e la società utilizzerà per la posa della fibra ottica, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Grazie a questo piano, Martina ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM investirà 4,5di euro per portare lafino a 15 mila abitazioni di, rendendo così disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città pugliese è stata inserita dalla società di telecomunicazioni nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), portato avanti con FiberCop, la società del gruppo che realizzerà la rete di accesso secondaria innelle aree nere e grigie del Paese. I lavori per la realizzazione della nuova rete sono partiti nei giorni scorsi in molte zone della città e la società utilizzerà per la posa della, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Grazie a questo piano,...

