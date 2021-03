Theo Hernandez: “Ibra vuole sempre il massimo da me. Voglio vincere dei trofei col Milan” (Di martedì 23 marzo 2021) Theo Hernandez, calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha raccontato i suoi primi contatti col mondo rossonero: “Maldini mi ha chiamato perché voleva verdermi, mi ha sorpreso e fu una riunione molto bella. Abbiamo parlato di tutto, dalla mia situazione nel Real Madrid ma anche delle altre mie esperienze. Tutto come se fossimo due vecchi amici. Sentirmi dire da Maldini che sarei potuto diventare il numero uno dei terzini al mondo, mi fa venire voglia di continuare a lavorare ancora più duramente.Futuro? Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato sono stato accolto da tutti alla grande. Quando stai così bene in una squadra, semplicemente non vuoi andartene. Voglio restare a lungo e lasciare Madrid è stata la scelta migliore che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021), calciatore del, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha raccontato i suoi primi contatti col mondo rossonero: “Maldini mi ha chiamato perché voleva verdermi, mi ha sorpreso e fu una riunione molto bella. Abbiamo parlato di tutto, dalla mia situazione nel Real Madrid ma anche delle altre mie esperienze. Tutto come se fossimo due vecchi amici. Sentirmi dire da Maldini che sarei potuto diventare il numero uno dei terzini al mondo, mi fa venire voglia di continuare a lavorare ancora più duramente.Futuro? Alsono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato sono stato accolto da tutti alla grande. Quando stai così bene in una squadra, semplicemente non vuoi andartene.restare a lungo e lasciare Madrid è stata la scelta migliore che ...

