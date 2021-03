The Nevers: il nuovo trailer della serie in arrivo su Sky e NOW il 12 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Sky Italia ha condiviso un nuovo trailer di The Nevers, la serie prodotta da Joss Whedon, in arrivo il 12 aprile in contemporanea con gli USA, The Nevers arriverà sugli schermi di Sky Italia e NOW dal 12 aprile, in contemporanea con la messa in onda americana, come svelato dal nuovo trailer. Il video spiega come tre anni prima degli eventi mostrati nella serie delle persone, che sono state chiamate i "toccati", si sono risvegliati improvvisamente dotati di incredibili poteri, venendo emarginate e considerate una minaccia. Un gruppo di donne decide quindi di entrare in azione per combattere per un futuro migliore e scoprire il proprio scopo nel mondo, affrontando pericoli e situazioni incredibilmente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Sky Italia ha condiviso undi The, laprodotta da Joss Whedon, inil 12in contemporanea con gli USA, Thearriverà sugli schermi di Sky Italia e NOW dal 12, in contemporanea con la messa in onda americana, come svelato dal. Il video spiega come tre anni prima degli eventi mostrati nelladelle persone, che sono state chiamate i "toccati", si sono risvegliati improvvisamente dotati di incredibili poteri, venendo emarginate e considerate una minaccia. Un gruppo di donne decide quindi di entrare in azione per combattere per un futuro migliore e scoprire il proprio scopo nel mondo, affrontando pericoli e situazioni incredibilmente ...

