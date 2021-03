The Equalizer – Il vendicatore la trama del film stasera su Rai 4 martedì 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) The Equalizer – Il vendicatore il film su Rai 4 stasera martedì 23 marzo, trama e trailer The Equalizer – Il vendicatore è il film scelto da Rai 4 per la prima serata di martedì 23 marzo adattamento della serie anni ’80 a sua volta recentemente riportata in vita in una versione al femminile con Queen Latifah protagonista (leggi qui). Uscito nel 2014, diretto da Antoine Fuqua, il film ha dato vita a un seguito sempre con Denzel Washington; l’incasso internazionale è stato di 192.3 milioni di dollari di cui 2.6 milioni di euro in Italia e 101 milioni di dollari negli USA. The Equalizer – Il vendicatore la trama del ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 marzo 2021) The– Ililsu Rai 423e trailer The– Ilè ilscelto da Rai 4 per la prima serata di23adattamento della serie anni ’80 a sua volta recentemente riportata in vita in una versione al femminile con Queen Latifah protagonista (leggi qui). Uscito nel 2014, diretto da Antoine Fuqua, ilha dato vita a un seguito sempre con Denzel Washington; l’incasso internazionale è stato di 192.3 milioni di dollari di cui 2.6 milioni di euro in Italia e 101 milioni di dollari negli USA. The– Illadel ...

Advertising

Darkness_andme : Non dubitare di te stesso...il dubbio uccide...??????... (Fonte: the equalizer) - fire4wd : @nunlodianessuno @Gregnrg Certo. Ondeggiò tra comfort movie e film alla The Equalizer di Denzel Washington -

Ultime Notizie dalla rete : The Equalizer Jeanne Tripplehorn e Riley Keough nel cast di The Terminal List di Prime La trama di The Terminal List Adattata da David DiGilio ( Strange Angel ) e diretta da Antoine Fuqua ( Southpaw: L'ultima sfida , The Equalizer: Il vendicatore ), The Terminal List racconta la storia ...

The Equalizer con Queen Latifah rinnovata per una seconda stagione CBS fa subito centro con The Equalizer , la nuova serie con Queen Latifah nei panni di una donna enigmatica che va in soccorso dei più deboli. Il drama, che ha debuttato negli Stati Uniti con successo lo scorso febbraio ...

Denzel Washington è "The Equalizer - Il vendicatore" RAI - Radiotelevisione Italiana The Equalizer – Il vendicatore la trama del film stasera su Rai 4 martedì 23 marzo The Equalizer il vendicatore la trama del film su Rai 4 stasera martedì 23 marzo dove lo trovo in streaming il cast del film ...

Renegades Commando d’assalto su Mediaset 20: trama, cast e trailer Renegades Commando d'assalto su Mediaset 20 (ch.20) è uno dei film in onda in tv stasera 19 Marzo 2021. È un action thriller scritto da Luc Besson e ...

La trama diTerminal List Adattata da David DiGilio ( Strange Angel ) e diretta da Antoine Fuqua ( Southpaw: L'ultima sfida ,: Il vendicatore ),Terminal List racconta la storia ...CBS fa subito centro con, la nuova serie con Queen Latifah nei panni di una donna enigmatica che va in soccorso dei più deboli. Il drama, che ha debuttato negli Stati Uniti con successo lo scorso febbraio ...The Equalizer il vendicatore la trama del film su Rai 4 stasera martedì 23 marzo dove lo trovo in streaming il cast del film ...Renegades Commando d'assalto su Mediaset 20 (ch.20) è uno dei film in onda in tv stasera 19 Marzo 2021. È un action thriller scritto da Luc Besson e ...