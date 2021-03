Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 marzo 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Si andrà verso una graduale uscita dalle misure di sostegno all’economia verso la fine dell’anno. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco nel corso di un dibattito organizzato da Bloomberg. Franco ha inoltre annunciato che un primo allentamento delle restrizioni potrà arrivare dopo Pasqua, quando la situazione andrà migliorando e si andrà verso la normalità a maggio-giugno. Intanto il premier Mario Draghi nel corso di un seminario organizzato dalla ministra per il Sud Mara Carfagna, ha invitato a spendere bene i fondi europei, a partire da quelli del Next Generation Eu. Il governo punterà in particolare su donne e giovani. Con la ripresa economica sarà possibile anche il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni. Il Sud- promette Carfagna- sarà al centro di iniziative operative e concrete. GLI USA CHIEDONO RASSICURAZIONI SU ASTRAZENECA Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) Si andrà verso una graduale uscita dalle misure di sostegno all’economia verso la fine dell’anno. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco nel corso di un dibattito organizzato da Bloomberg. Franco ha inoltre annunciato che un primo allentamento delle restrizioni potrà arrivare dopo Pasqua, quando la situazione andrà migliorando e si andrà verso la normalità a maggio-giugno. Intanto il premier Mario Draghi nel corso di un seminario organizzato dalla ministra per il Sud Mara Carfagna, ha invitato a spendere bene i fondi europei, a partire da quelli del Next Generation Eu. Il governo punterà in particolare su donne e giovani. Con la ripresa economica sarà possibile anche il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni. Il Sud- promette Carfagna- sarà al centro di iniziative operative e concrete. GLI USA CHIEDONO RASSICURAZIONI SU ASTRAZENECA

