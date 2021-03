Tg Musica | edizione del 23 marzo 2021

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) L'esperienza che li ha catapultati in cima a tutte le classifiche diventa un documentario audio. Colapesce e DiMartino hanno fatto tesoro delle giornate a Sanremo, dove sono stati parte del cast del festival con 'Musica Leggerissima', e lanciano un podcast di 5 puntate per raccontarle. È disponibile per l'ascolto dal 29 marzo su Spotify, Apple Podcast e Spreaker. Ad annunciarlo gli stessi cantautori, che conquistano anche la certificazione di platino per la canzone tormentone, la prima di Sanremo 2021 a raggiungere questo traguardo.