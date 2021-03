Terza puntata Isola dei Famosi 15 | resoconto della serata

(Di martedì 23 marzo 2021) Ladell’dei15 è carica di prove, scontri, incomprensioni, abbandoni ma anche possibili amori. Vi propongo qui il mio personaledell’deiliberi di sognare. Cosa sarà successo nella? Lainizia con Ilary Blasi, in abito lungo in velluto color oro annodato in vita creando un drappeggio e uno spacco laterale, quasi sembra una dea greca. Ilary annuncia Elettra Lamborghini che fa il suo ingresso in studio, con un abitino corto stile militare, e pertanto si deduce che sia risultata negativa al test covid. Piccolo “riassuntino” in cui si vede che il gruppo dei Rafinados, dopo una prova ricompensa, vincono il fuoco. Collegamento con la Palapa ...

IsolaDeiFamosi : Inizia ora la terza puntata dell'Isola dei Famosi! Vietato mancare???? #Isola ?? - altrogiornorai1 : Qualche anticipazione sulla terza puntata di #Màkari in onda questa sera su #Rai1 #ClaudioGioè a… - lucasofri : Mai più, terza puntata - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021 terza puntata: eliminato, nominati, cambio squadre - SmorfiaDigitale : 'Isola dei Famosi', Akash eliminato nella terza puntata - Tgcom24

Isola 2021, Ilary Blasi furiosa con Akash: 'Un altro avrebbe fatto meglio di te. Prendi il sacchetto e torna in Italia'. ufficiale della, il modello aveva la possibilità di restare su Parasite Island ma sceglie di andare via. Leggi anche > Pensava di essere un leader si è dimostrato invece tutt'altro. è l'eliminato della ...Isola 2021, nuova gaffe per Ilary Blasi che spoilera in diretta l'esistenza di Parasite Island. Tre su tre, anche durante lala Blasi si lascia scappare, involontariamente, l'esistenza di una seconda Isola dove vivono . Leggi anche > Nuova gaffe per Ilary Blasi anche durante ladell' . La Blasi ...L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe ‘naufragare’ nel noto reality nel corso della quarta puntata, prevista per giovedì 25 marzo Tutto è pronto per la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ...Costa il primato in classifica la sconfitta subita da Efficienza Energia in casa di un Grottazzolina incontenibile che con 51 punti si attesta in vetta al girone blu ...