Teramo, arrestato noto ginecologo e assessore. È accusato di violenza sessuale

E' stato accusato da una donna di essere andato oltre la semplice visita medica e per questo, da ieri sera, il ginecologo e assessore all'urbanistica al Comune di Montorio Francesco Ciarrocchi è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. A firmare l'ordinanza chiesta dal pm della procura di Teramo Francesca Zani è stato il gip Roberto Veneziano. Si tratta di un'inchiesta condotta

Ultime Notizie dalla rete : Teramo arrestato Monopoli: stalking, arrestato 53enne Carabinieri ... I Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori E. R., 53 enne originario della provincia di Teramo, incensurato. La vittima è una donna di 35 ...

Dall'Abruzzo a Monopoli perseguita la ex: arrestato I carabinieri di Monopoli (Ba) hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori E. R., 53enne originario della provincia di Teramo, incensurato. L'uomo aveva avuto una relazione con una 35enne monopolitana, che dopo aver deciso ...

Arresti domiciliari per il medico-assessore: una donna lo accusa di violenza emmelle.it Violenza sessuale, arrestato il ginecologo e assessore Francesco Ciarrocchi E’ stato accusato da una donna di essere andato oltre la semplice visita medica e per questo, da ieri sera, il ginecologo e assessore all’urbanistica al Comune di Montorio ...

Montorio, arresto Ciarrocchi: “Lascio la carica da assessore”. Le reazioni “Abbiamo appreso che il dottor Ciarrocchi, assessore a Montorio, è stato raggiunto da una misura cautelare domiciliare". A dirlo il sindaco di Montorio al ...

