Temptation Island, il dramma della protagonista: "Ero incinta, ma il battito non c'era più" (Di martedì 23 marzo 2021) Giada Giovanelli, concorrente con il suo compagno Francesco Branco, della sesta edizione di Temptation Island, ha dato un triste annuncio sui social. Ecco le sue parole. L'annuncio di Giada Giovanelli L'ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli, ha raccontato di aver subito un aborto nei giorni scorsi. In alcune stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, la giovane influencer ha parlato a cuore aperto ai suoi tantissimi followers. Giovanelli, partecipò alla sesta edizione del programma di Canale 5, in coppia con il suo compagno, Francesco Branco. Dopo diversi anni di relazione, i due avevano deciso di mettere su famiglia. Dopo diversi tentativi, Giovanelli era rimasta incinta, fino al triste annuncio dei giorni scorsi.

