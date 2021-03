Temptation Island, Giada Giovanelli e la perdita del figlio: «Incinta da due mesi e mezzo, nell?ultima ecografia il battito non c?era più» (Di martedì 23 marzo 2021) Una brutta notizia per Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island, che ha confessato di aver perso il bambino che portava in grembo: ?Ero Incinta da due mesi e mezzo ? ha... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Una brutta notizia per, ex protagonista di, che ha confessato di aver perso il bambino che portava in grembo: ?Eroda due? ha...

