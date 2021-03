Tekken 7 | video del nuovo personaggio in arrivo

(Di martedì 23 marzo 2021)7 aggiunge unal suo robusto elenco, il che significa che i gamers presto inizieranno a combattere con Lidia Sobieska. Bandai Namco ha annunciato che i DLC 18 e 19 usciranno il 23 marzo, che includerà Lidia e illivello Island Paradise. Il livello ed il combattente insono stati entrambi mostrati in un trailer condiviso durante il fine settimana. Puoi guardare la clip qui sotto. Ovviamente Lidia fa parte del Season Pass 4 per7. Attualmente questo pass include DLC 16 e 17, che hanno aggiunto Kunimitsu al roster, così come il livello Vermillion Gates. Lidia è la seconda combattente confermata per il Season Pass 4, con il palco Island Paradise che si unirà a lei il 23 marzo. I giocatori possono acquistare l’intero ...

Il video offre anche ai giocatori uno scorcio del nuovo palco Island Paradise, che sembra utilizzare una versione remixata del tema della spiaggia di Tekken 4 come base musicale. Bandai Namco ha finalmente mostrato un video gameplay del nuovo personaggio giocabile in arrivo su Tekken 7, Lidia Sobieska. Proveniente dalla Polonia, della quale è anche il primo ministro nonostante sia un personaggio di finzione. Come anticipato in precedenza, il prossimo e anche ultimo combattente di Tekken 7: Stagione 4 è il Primo Ministro della Polonia. Ieri è stata debitamente presentata con un trailer abbastanza lungo.