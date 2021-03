Tassare i ricchi: Biden manterrà la sua promessa elettorale? (Di martedì 23 marzo 2021) L’amministrazione Biden sta lavorando a un piano fiscale che vede un aumento delle tasse sulle grosse società. Così da poter finanziere un gigantesco piano di investimenti, che toccherà in particolare modo le infrastrutture e la transizione climatica. Ad annunciarlo è il Segretario del Tesoro degli USA, durante un intervento alla Camera dei Rappresentanti. Joe Biden Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) L’amministrazionesta lavorando a un piano fiscale che vede un aumento delle tasse sulle grosse società. Così da poter finanziere un gigantesco piano di investimenti, che toccherà in particolare modo le infrastrutture e la transizione climatica. Ad annunciarlo è il Segretario del Tesoro degli USA, durante un intervento alla Camera dei Rappresentanti. Joe

Advertising

angelorso969 : @MCampadelli D'altronde tra quelli che sostengono il Governo non c'è nessuno che voglia tagliare la spesa pubblica… - LorenzoDeGreg : @pemar2 @salvininonbloc1 @matteosalvinimi E comunque la soluzione c'è, ed è semplice. Tassare gli extra-ricchi, per… - istintominimo : RT @GiovanniPaglia: “Tassare i ricchi”: negli USA è la parola d’ordine di Sanders, Ocasio Cortez e della sinistra. A quanto pare si sta per… - Renato15219368 : RT @PetrazzuoloF: @iltrumpo Non mi frega se sono impopolari. Lotto affinché diventino popolari. Sono per tassare molto di più i ricchi sfon… - gennaro38069406 : Per tassare del 2% i ricchi contro l'abolizione del Cash Back e della lotteria degli scontrini che aiutano a far em… -