Tamponi obbligatori, screening continuo e potenziamento dei trasporti: la proposta per il rientro a scuola del Garante dell’infanzia del Lazio (Di martedì 23 marzo 2021) "Le regioni, a partire dal Lazio, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedano Tamponi obbligatori per tutti, se approvati anche salivari, per il rientro dopo Pasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione di tutti gli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Le regioni, a partire dal, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa allaclassica. Si prevedanoper tutti, se approvati anche salivari, per ildopo Pasqua, cona campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione di tutti gli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico". L'articolo .

