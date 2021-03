Svegliati amore mio, trama 1^ puntata 24 marzo: Sara si ammala di leucemia (Di martedì 23 marzo 2021) Domani 24 marzo, prenderà il via la fiction Svegliati amore mio con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Venditti e Francesco Arca e che racconta la lotta di una madre contro una fabbrica che ha fatto ammalare sua figlia ed altri bambini. Le anticipazioni relative alla prima puntata, rivelano che Nanà, Sergio e Mimmo assisteranno ad una gara di nuoto di Sara, la quale si sentirà male e verrà portata urgentemente in ospedale. La piccola entrerà in coma per la disperazione dei genitori che poi verranno a sapere che si è ammalata di leucemia e a quanto pare non è l'unica. Svegliati amore mio, trama 24 marzo: Sara viene ricoverata in ospedale Le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) Domani 24, prenderà il via la fictionmio con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Venditti e Francesco Arca e che racconta la lotta di una madre contro una fabbrica che ha fattore sua figlia ed altri bambini. Le anticipazioni relative alla prima, rivelano che Nanà, Sergio e Mimmo assisteranno ad una gara di nuoto di, la quale si sentirà male e verrà portata urgentemente in ospedale. La piccola entrerà in coma per la disperazione dei genitori che poi verranno a sapere che si èta die a quanto pare non è l'unica.mio,24viene ricoverata in ospedale Le ...

