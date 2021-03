Svegliati amore mio | la nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli Quando inizia | trama | cast

(Di martedì 23 marzo 2021) Manca davvero poco alla prima visione dimio. Lafiction che racconta di una mamma, Nanà, costretta ad affrontare un dolore immenso: la leucemia di sua figlia Sara. Una storia in cui si intersecano persone e vicende per scovare la reale causa che ha ammalato la figlia. Per Nanà, potrebbe centrare l’aria intossicata da una fabbrica nel loro paese. Connei panni della mamma, ecco le anticipazioni, la data di inizio e ilmio:va in onda È mercoledì 24 marzo l’attesissima data che prevede la messa in onda dellamio. Su5, vedremo l’attrice romana ...

mio, sennò mamma non ce la fa . Chi in queste settimane ha fatto zapping su Canale 5 si è sicuramente imbattuto in questo promo televisivo sulle note di Fai Rumore di Diodato, in ...clicca qui per la direttaInvolontariamente, la moglie di Ricky Tognazzi anticipa come si concluderà la battaglia che porta avanti Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli ...Svegliati amore mio è la nuova serie TV che andrà in onda da mercoledì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. La fiction, prodotta da Fabula Pictures e diretta da ...