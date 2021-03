Sud | Rampelli | ‘governo garantisca uso adeguato fondi Ue’

Leggi su ildenaro

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Giusto l'invito del premier Draghi quando afferma che 'bisogna spendere bene ieuropei'. A patto però che si sappia dove destinare le risorse. La scarsa attitudine a utilizzare ieuropei risale sì a ragioni organizzative d burocratiche, ma spesso anche a progetti non chiari, talvolta parcellizzati e non in grado di rappresentare una filiera di sviluppo. Il governo non può limitarsi a rilevare questa carenza strutturale, ma deve impedire che idestinati all'Italia tornino a Bruxelles creando un meccanismo di tutoraggio e affiancamento delle amministrazioni periferiche e interagendo su progetti locali ma di rilevanza strategica nazionale e internazionale". Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.