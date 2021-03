Sud, Draghi: “Fondi europei spesi male in questi anni, con Next Generation Eu nuova occasione per far ripartire il Mezzogiorno” (Di martedì 23 marzo 2021) “Il programma Next Generation Eu prevede per l’Italia prevede per l’Italia 191,5 miliardi di euro da spendere entro il 2026. Questo significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-nord, un problema che è peggiorato dall’inizio degli anni ’70 a oggi. Ora abbiamo due problemi: il primo nell’utilizzo dei Fondi europei, l’altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a “Sud – Progetti per ripartire”, l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. “Dovremo essere in grado di spendere i Fondi europei a partire da quelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Il programmaEu prevede per l’Italia prevede per l’Italia 191,5 miliardi di euro da spendere entro il 2026. Questo significa faril processo di convergenza trae centro-nord, un problema che è peggiorato dall’inizio degli’70 a oggi. Ora abbiamo due problemi: il primo nell’utilizzo dei, l’altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche“. Così il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo a “Sud – Progetti per”, l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. “Dovremo essere in grado di spendere ia partire da quelli di ...

