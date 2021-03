Strage jihadista in Niger | uccise 137 persone

(Di martedì 23 marzo 2021) Una serie di attacchi messi a segno ieri da uomini armati in tre villaggi nella regione di Tahoua, in, hanno provocato 137 morti. Lo ha reso noto il governo. Il numero di vittime fa di questi ...

Il numero di vittime fa di questi attacchi il peggiore massacro di matricemai commesso in Niger. Uomini armati sono arrivati in moto, hanno attaccato i villaggi vicino al confine con il ...Il bilancio, che era stato inizialmente fissato a 60 vittime, rende lala più grave mai ... L'espansione in Niger della violenzache sta insanguinando il Sahel ha causato centinaia di ...Una marcia pacifica, che aveva indetto, è stata rinviata a data da destinarsi. Il tasso di crescita annuale della popolazione è del 3,9% all'anno, un record mondiale Ora dobbiamo metterci al lavoro. I ...Sono 137 le persone uccise in diversi attacchi compiuti da uomini armati nei villaggi nella regione di Tahoua, in Niger. Il numero di vittime fa di questi attacchi il peggiore massacro di matrice jiha ...