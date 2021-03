Strage in Colorado, bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca. Biden: “Il Congresso agisca contro le armi d’assalto” (Di martedì 23 marzo 2021) La bandiera degli Stati Uniti in cima alla Casa Bianca è a mezz’asta per onorare le vittime della sparatoria di massa a Boulder, in Colorado, dove hanno perso la vita dieci persone, tra cui un ufficiale di polizia. Il massacro è avvenuto meno di una settimana dopo che un altro uomo armato ha ucciso otto persone nella capitale dello stato della Georgia, Atlanta. Anche Joe Biden, dopo alcune ore dalla sparatoria, è intervenuto parlando alla nazione, sollecitando il Congresso ad agire contro la violenza delle armi: “Possiamo vietare le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità – ha detto Biden – Invito i miei colleghi della Camera e del Senato ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) La bandiera degli Stati Uniti in cimaè aper onorare le vittime della sparatoria di massa a Boulder, in, dove hanno perso la vita dieci persone, tra cui un ufficiale di polizia. Il massacro è avvenuto meno di una settimana dopo che un altro uomo armato ha ucciso otto persone nella capitale dello stato della Georgia, Atlanta. Anche Joe, dopo alcune ore dsparatoria, è intervenuto parlandonazione, sollecitando ilad agirela violenza delle: “Possiamo vietare lee i caricatori ad alta capacità – ha detto– Invito i miei colleghi della Camera e del Senato ad ...

Agenzia_Ansa : Strage in un supermercato del #Colorado. Dieci vittime tra le quali un poliziotto, il killer è stato ferito e arres… - rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - marcodimaio : Ancora una strage di innocenti in USA, questa volta in un supermercato del #Colorado. Un pensiero alle vittime e un… - Claudie9223 : RT @AMOREGRANDE8: Era un fanatico il siriano che ha fatto una strage in #Colorado ? Ecco i risultati dell'immigrazione facile ! Stop #Im… - the_dragos : RT @lucianonobili: Sette giorni dopo la strage di 8 donne ad Atlanta continua la scia di sangue e dolore negli USA con una nuova tragedia:… -