Stop della Russia alle relazioni con l'Ue: "E' distruttiva" (Di martedì 23 marzo 2021) “L’intera infrastruttura delle relazioni con l’Unione europea è stata distrutta dai passi unilaterali compiuti da Bruxelles” e per questo La Russia interrompe le “relazioni ora”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dall’agenzia russa Tass, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo cinese Wang Yi, dopo un incontro in Cina.Mosca, ha avvertito Lavrov, “sarà pronta a contatti per intensificare la cooperazione con l’Ue quando Bruxelles riterrà necessario eliminare le anomalie nelle relazioni bilaterali. “Se e quando gli europei riterranno opportuno eliminare queste anomalie nelle relazioni con il loro più grande vicino, ovviamente, saremo pronti a costruire questi rapporti basati sull’uguaglianza e la ricerca dell’equilibrio degli interessi. A Est invece abbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “L’intera infrastruttura dellecon l’Unione europea è stata distrutta dai passi unilaterali compiuti da Bruxelles” e per questo Lainterrompe le “ora”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dall’agenzia russa Tass, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo cinese Wang Yi, dopo un incontro in Cina.Mosca, ha avvertito Lavrov, “sarà pronta a contatti per intensificare la cooperazione con l’Ue quando Bruxelles riterrà necessario eliminare le anomalie nellebilaterali. “Se e quando gli europei riterranno opportuno eliminare queste anomalie nellecon il loro più grande vicino, ovviamente, saremo pronti a costruire questi rapporti basati sull’uguaglianza e la ricerca dell’equilibrio degli interessi. A Est invece abbiamo ...

Advertising

HuffPostItalia : Stop della Russia alle relazioni con l'Ue: 'E' distruttiva' - capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Stop della Russia alle relazioni con l'Ue: 'E' distruttiva' - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Stop della Russia alle relazioni con l'Ue: 'E' distruttiva' -