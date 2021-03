Stipendi non pagati, tre punti di penalizzazione al Livorno (Di martedì 23 marzo 2021) Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Nicola Durante ha accolto i deferimenti del Procuratore Federale, sanzionando con 3 punti di penalizzazione il Livorno Calcio (Girone A di Serie C) per una serie di irregolarità in ordine al pagamento degli Stipendi. Gli emolumenti – si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 marzo 2021) Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Nicola Durante ha accolto i deferimenti del Procuratore Federale, sanzionando con 3diilCalcio (Girone A di Serie C) per una serie di irregolarità in ordine al pagamento degli. Gli emolumenti – si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC – L'articolo

