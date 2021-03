Sting parla del reunion tour dei Police del 2007

(Di martedì 23 marzo 2021) In un’intervista rilasciata al magazine Reader’s Disgest,ha dichiarato che non avrebbe partecipato aldeidele del 2008 se avesse saputo come di sarebbe sentito alla fine. L’ex frontman deiafferma che ilfu un esercizio di nostalgia. Ilebbe un grande successo segnando grandi incassi al botteghino. Cosa ha dettodeldei? In un’intervista rilasciata al magazine Reader’s Digest,hato deldeidele del 2008. L’ex frontman deiha affermato che se ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sting parla

Sky Tg24

... in uscita il 19 marzo, il progetto che raccoglie le più celebri collaborazioni collezionate dadurante la sua gloriosa carriera. Solo per fare qualche nome, sidi Mary J. Blige, Herbie ...'Vendere il vino ora è molto difficile. Ma può essere anche più facile'. Nonla Sibilla Cumana, ma Antonio Capaldo . Ha lasciato una società di alta finanza per 'Feudi di ...del cantantein ...In un’intervista Sting parla del reunion tour dei Police. Ha affermato che se avesse saputo come si sarebbe sentito non avrebbe partecipato.Difficilmente avremo l'occasione di vedere nuovamente Andy Summers, Stewart Copeland e Sting suonare la musica dei Police insieme.