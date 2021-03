Stefania Orlando in crisi con il marito? La verità

(Di martedì 23 marzo 2021) Protagonista del GFVIP concluso solo da qualche settimanain 6 mesi di permanenza nella casa di Cinecittà ha saputo conquistare il pubblico dimostrandosi una persona sincera e diretta caratteristiche che l’hanno condotta fino al podio arrivando dietro a Pierpaolo Petrelli e al suo amico Tommaso Zorzi vincitore dell’edizione. Nel corso del realityha saputo raccontarsi rivelando anche, in alcune circostanze, anche situazioni scomode del suo vissuto. A sostenerla ilSimone che durante la sua permanenza nella casa ha gestito i social a favore della conduttrice.solonotizie24, Simone: “La Queen non è mai scappata di casa…” Il musicista più volte ha fatto visita a...

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

In ultimo Tommy conferma quali sono gli amici veri dopo il Grande Fratello Vip : Francesco Oppini,, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta? Adesso mi vengono in mente loro, mi ...Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente il marito die su una loro presunta lite. Come sappiamo il Grande Fratello Vip è terminato da poco, ma i loro protagonisti sono ovviamente al centro del gossip nazionale. Questa volta è stato il ...Da tempo circolano voci su una possibile crisi tra Stefania Orlando ed il marito Simone. Secondo alcuni rumors, i sei mesi della Orlando nella casa avrebbero potuto creare delle crepe all’interno del ...Stefania Orlando, è crisi col marito Simone? Lui risponde così attraverso un post pubblicato su Twitter; ecco le sue parole.