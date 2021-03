‘Stasera tutto è possibile’, anticipazioni ultima puntata (Di martedì 23 marzo 2021) Andrà in onda l’ultimo appuntamento questa sera con “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Raidue a partire dalle 21.20 E’ giunta al termine la sesta stagione del comedy show condotto da Stefano De Martino. Stasera, martedì 23 marzo, si chiuderà questo ciclo di otto puntate – si legge nel comunicato stampa – e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata per far rivivere al pubblico i momenti più divertenti e più esilaranti della stagione. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli anche stasera si alterneranno tanti ospiti: oltre agli ospiti fissi di questa edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. L’imitatore questa settimana vestirà i panni di quattro protagoniste della tv italiana: Mara Venier, Maria De Filippi, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Andrà in onda l’ultimo appuntamento questa sera con “Staseraè possibile” condotto da Stefano De Martino su Raidue a partire dalle 21.20 E’ giunta al termine la sesta stagione del comedy show condotto da Stefano De Martino. Stasera, martedì 23 marzo, si chiuderà questo ciclo di otto puntate – si legge nel comunicato stampa – e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche Staseraè possibile”, unaper far rivivere al pubblico i momenti più divertenti e più esilaranti della stagione. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli anche stasera si alterneranno tanti ospiti: oltre agli ospiti fissi di questa edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. L’imitatore questa settimana vestirà i panni di quattro protagoniste della tv italiana: Mara Venier, Maria De Filippi, ...

