Stangata carburanti | in sette giorni un pieno da 50 litri costa +63 cent per la verde e +45 cent per il diesel

Al momento non ce ne rendiamo conto perché, causa restrizioni, la maggior parte di noi vede la propria auto dalla finestra di casa, ben parcheggiata. Tuttavia, con il ritorno alla guida avremo modo di appurare personalmente che, nel frattempo, 'imperterrito', il prezzo dei carburanti ha continuato a salire. Caro carburanti, Dona: "In sette giorni un pieno da 50 litri costa 63 cent in più (verde) e 45 cent (diesel)" Un continuo rincaro, come denuncia il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che "la corsa dei prezzi dei carburanti, che dura senza soluzione di continuità da metà novembre, non si arresta.

