Sputnik, il ministro della Sanità del Titano: "Funziona e non dà effetti collaterali" (Di martedì 23 marzo 2021) San Marino è stato indicato come il Paese con la più alta percentuale al mondo di decessi in rapporto alla popolazione nel 2020. Su 33.500 abitanti, settantasette morti, (...) (...) con un'incidenza dello 0,18%. La Repubblica del Titano è stata travolta dall'ondata di Covid che si è abbattuta sulla Romagna, nella scorsa primavera come in queste settimane. Un virus anche importato, visto che ogni giorno circa seimila pendolari entrano dalla riviera per lavorare. Attualmente ci sono ancora ben 400 contagiati, ma complessivamente sono stati quasi 4.500. La situazione sarebbe drammatica, non fosse che il 23 febbraio scorso nello Stato sono arrivate le prime 7.500 dosi del vaccino russo Sputnik, quello che in Italia non è ancora riconosciuto, seguite poche settimane dopo da un secondo invio di pari entità. Le conseguenze si sono viste subito. Mentre nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) San Marino è stato indicato come il Paese con la più alta percentuale al mondo di decessi in rapporto alla popolazione nel 2020. Su 33.500 abitanti, settantasette morti, (...) (...) con un'incidenza dello 0,18%. La Repubblica delè stata travolta dall'ondata di Covid che si è abbattuta sulla Romagna, nella scorsa primavera come in queste settimane. Un virus anche importato, visto che ogni giorno circa seimila pendolari entrano dalla riviera per lavorare. Attualmente ci sono ancora ben 400 contagiati, ma complessivamente sono stati quasi 4.500. La situazione sarebbe drammatica, non fosse che il 23 febbraio scorso nello Stato sono arrivate le prime 7.500 dosi del vaccino russo, quello che in Italia non è ancora riconosciuto, seguite poche settimane dopo da un secondo invio di pari entità. Le conseguenze si sono viste subito. Mentre nella ...

