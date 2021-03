Sputnik, D’Amato: Regione Lazio firmerà memorandum Spallanzani-Gamaleya (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Otteniamo mai cio’ che consideriamo? Diceva il poeta russo Gogol. Ecco, noi oggi cosa desideriamo? Superare la pandemia in corso, con grande pragmatismo e con l’aiuto della scienza. Ecco perche’ firmeremo il memorandum d’intesa tra il Gamaleya e lo Spallanzani”. Cosi’ Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, intervenuto al Forum di dialogo italo-russo su ‘Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo’. “Confermo anche la verifica con il fondo di investimento russo di sondare la capacita’ sul territorio regionale gia’ devoto al medicale e farmaceutico, per produrre il vaccino Sputnik qui nel Lazio”, annuncia D’Amato. “E’ stato gia’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Otteniamo mai cio’ che consideriamo? Diceva il poeta russo Gogol. Ecco, noi oggi cosa desideriamo? Superare la pandemia in corso, con grande pragmatismo e con l’aiuto della scienza. Ecco perche’ firmeremo ild’intesa tra ile lo”. Cosi’ Alessio, assessore alla Sanita’ della, intervenuto al Forum di dialogo italo-russo su ‘Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russoV, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo’. “Confermo anche la verifica con il fondo di investimento russo di sondare la capacita’ sul territorio regionale gia’ devoto al medicale e farmaceutico, per produrre il vaccinoqui nel”, annuncia. “E’ stato gia’ ...

