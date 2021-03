Spaventoso incendio divora diversi appartamenti | decine di sfollati perdono la casa

(Di martedì 23 marzo 2021) Sono enormi i danni del rogo divampato in un complesso dinella periferia di Houston. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme Nottata da dimenticare per i residenti di un quartiere nel nord ovest di Houston, in Texas. Un impressionanteha letteralmenteto alcune abitazioni rendendo necessaria l’evacuazione urgente L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Activnews24 : ?? Uno spaventoso incendio è divampato in un campo profughi Rohingya in #Bangladesh, distruggendo i rifugi e mettend… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso incendio

IL GIORNO

Per l'occasione Netflix ha condiviso una clip, che mostra uno dei momenti più spettacolari della stagione, l'incidente di Grosjean, uscito miracolosamente illeso da un. Formula 1: ..., nella serata di oggi, 12 marzo, all'interno di un deposito di auto ad Albano, nella zona industriale. E' successo intorno alle ore 21:00, in via della Torre, all'altezza di angolo ...Ora insieme formano in Bangladesh lo spaventoso oceano di quasi un milione di profughi ... L'accusa del "governo ombra" birmano Proprio poche ore prima dell’incendio di Cox Bazar il rappresentante di ...Un devastante rogo ha investito le baracche a Cox's Bazar, unica casa rimasta per migliaia di famiglie della minoranza musulmana fuggita dalle ...