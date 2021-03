Sparatoria in Colorado, strage in un supermercato: 10 morti (Di martedì 23 marzo 2021) È entrato al King Soopers di Boulder, in Colorado, un supermercato, e ha aperto il fuoco con fucile semiautomatico. È un copione già visto quello dell’ennesima strage negli Stati Uniti. Sono morte dieci persone compreso il primo poliziotto intervenuto, l’agente Eric Talley, 51 anni, in servizio dal 2010. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) È entrato al King Soopers di Boulder, in Colorado, un supermercato, e ha aperto il fuoco con fucile semiautomatico. È un copione già visto quello dell’ennesima strage negli Stati Uniti. Sono morte dieci persone compreso il primo poliziotto intervenuto, l’agente Eric Talley, 51 anni, in servizio dal 2010.

