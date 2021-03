Spagna, banca centrale taglia stime di crescita per il 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – La banca centrale spagnola ha tagliato le stime di crescita per il 2021, dal 6,8% previsto a dicembre al 6% attuale. Tra i principali motivi della revisione al ribasso ci sono un primo trimestre più debole del previsto (a causa delle restrizioni ancora in vigore) e una maggiore incertezza sui tempi di attivazione dei fondi europei per la ripartenza. “Le prospettive economiche rimangono soggette a forte incertezza”, ha sottolineato il Banco de Espana in una nota. In particolare, la banca centrale pone l’attenzione “sulle cicatrici” che la pandemia può lasciare sul sistema produttivo e sul mercato del lavoro, “in termini di fallimenti di imprese e disoccupazione di lunga durata” e sui cambiamenti indotti dalla crisi sul comportamento dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Laspagnola hato lediper il, dal 6,8% previsto a dicembre al 6% attuale. Tra i principali motivi della revisione al ribasso ci sono un primo trimestre più debole del previsto (a causa delle restrizioni ancora in vigore) e una maggiore incertezza sui tempi di attivazione dei fondi europei per la ripartenza. “Le prospettive economiche rimangono soggette a forte incertezza”, ha sottolineato il Banco de Espana in una nota. In particolare, lapone l’attenzione “sulle cicatrici” che la pandemia può lasciare sul sistema produttivo e sul mercato del lavoro, “in termini di fallimenti di imprese e disoccupazione di lunga durata” e sui cambiamenti indotti dalla crisi sul comportamento dei ...

Advertising

aalessaandraaa : @Lisa82129769 Dentro la zecca sino alla fine della seconda stagione, poi c’è la banca di spagna?? - squopellediluna : 15/03/1937 già sperimentata in Unione Sovietica e in Spagna nasce a Chicago la prima banca del sangue americana - GiancaGuarin : @luigiluccarini @borghi_claudio @scenarieconomic @edrago81 Qui in Spagna sono stato vaccinato Pfizer senza consenso… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna banca Spagna, banca centrale taglia stime di crescita per il 2021 ... un euro leggermente più forte e un aumento dei tassi di interesse a lungo termine sono gli altri elementi che hanno contribuito alla revisione al ribasso da parte della Banca di Spagna del suo ...

Star Conference 2021, al via oggi con numeri record e focus su sostenibilità ... Svizzera 8%, UK 14%, Germania 10%, Spagna 4%, Nord America 3%, altro 6%) e con oltre 70 analisti. ...DI BOLOGNA " ALKEMY - AQUAFIL - ARNOLDO MONDADORI EDITORE " ASCOPIAVE - AVIO - B&C SPEAKERS - BANCA ...

Spagna, banca centrale taglia stime di crescita per il 2021 ilmessaggero.it Spagna, banca centrale taglia stime di crescita per il 2021 (Teleborsa) - La banca centrale spagnola ha tagliato le stime di crescita per il 2021, dal 6,8% previsto a dicembre al 6% attuale. Tra i principali motivi della revisione al ribasso ci sono un primo t ...

Borsa Italiana, numeri da record alla Star Conference 2021 e focus sull’Esg Al via oggi fino al 25 marzo, la ventesima edizione della STAR Conference, anche quest’anno in versione digitale, dedicata all’incontro tra le società quotate sul segmento STAR e gli investitori itali ...

... un euro leggermente più forte e un aumento dei tassi di interesse a lungo termine sono gli altri elementi che hanno contribuito alla revisione al ribasso da parte delladidel suo ...... Svizzera 8%, UK 14%, Germania 10%,4%, Nord America 3%, altro 6%) e con oltre 70 analisti. ...DI BOLOGNA " ALKEMY - AQUAFIL - ARNOLDO MONDADORI EDITORE " ASCOPIAVE - AVIO - B&C SPEAKERS -...(Teleborsa) - La banca centrale spagnola ha tagliato le stime di crescita per il 2021, dal 6,8% previsto a dicembre al 6% attuale. Tra i principali motivi della revisione al ribasso ci sono un primo t ...Al via oggi fino al 25 marzo, la ventesima edizione della STAR Conference, anche quest’anno in versione digitale, dedicata all’incontro tra le società quotate sul segmento STAR e gli investitori itali ...