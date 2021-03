Space Shuttle Discovery, arriva il nuovo set della LEGO (Di martedì 23 marzo 2021) Per tutti gli appassionati di spazio e costruzioni, arriva il nuovo set della LEGO che riproduce lo Space Shuttle Discovery della NASA, la missione che ha portato Hubble nello spazio NASA Space Shuttle Discovery, questo il nome del nuovo set firmato LEGO per la riproduzione fedele e nei minimi dettagli della missione STS-31. Risalente al 1990, questa missione passò alla storia per aver portato nello spazio uno dei principali occhi dell’uomo sull’immensità dello spazio che ci circonda: il telescopio Hubble, grazie al quali formidabili immagini si sono rivelate agli occhi dell’uomo. Il set è stato ideato per costruttori adulti e sarà disponibile ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) Per tutti gli appassionati di spazio e costruzioni,ilsetche riproduce loNASA, la missione che ha portato Hubble nello spazio NASA, questo il nome delset firmatoper la riproduzione fedele e nei minimi dettaglimissione STS-31. Risalente al 1990, questa missione passò alla storia per aver portato nello spazio uno dei principali occhi dell’uomo sull’immensità dello spazio che ci circonda: il telescopio Hubble, grazie al quali formidabili immagini si sono rivelate agli occhi dell’uomo. Il set è stato ideato per costruttori adulti e sarà disponibile ...

