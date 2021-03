Sospesi dal lavoro perché rifiutano il vaccino: il giudice dà ragione alla Rsa, restano a casa 10 operatori sanitari (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre il governo prova a trovare la quadra sulla campagna vaccinale, a Belluno, una giudice ha respinto il ricorso fatto da dieci operatori sanitari dopo che erano stati Sospesi dal lavoro per aver rifiutato il vaccino contro il Coronavirus. Lo scorso febbraio otto operatori sociosanitari, e due infermieri, si erano rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione e per questo le due case di riposo nel Bellunese presso cui lavoravano li avevano Sospesi dal servizio, messi in ferie forzate e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Quest’ultimo li aveva dichiarato «inidonei al servizio» permettendo così che venissero allontanati senza stipendio. Gli operatori, ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre il governo prova a trovare la quadra sulla campagna vaccinale, a Belluno, unaha respinto il ricorso fatto da diecidopo che erano statidalper aver rifiutato ilcontro il Coronavirus. Lo scorso febbraio ottosocio, e due infermieri, si erano rifiutati di sottoporsivaccinazione e per questo le due case di riposo nel Bellunese presso cui lavoravano li avevanodal servizio, messi in ferie forzate e sottopostivisita del medico del. Quest’ultimo li aveva dichiarato «inidonei al servizio» permettendo così che venissero allontanati senza stipendio. Gli, ...

