Sorpresa a Pavia | tunisino protesta per il figlio che mangia il maiale a scuola Il tribunale gli dà torto

(Di martedì 23 marzo 2021) La sentenza è del 10 marzo scorso, ma il clamore suscitato è notizia di queste ore. Clamore più che giustificato, dal momento che la decisione della presidente Marina Bellegrandi, giudice a, va decisamente controcorrente. Ha infatti imposto ad uno scolaro musulmano di frequentare l’ora di religione consentendogli , nel contempo, dire carne di, inibita invece dalla sua fede. Ilsi è così espresso dopo aver esaminato il ricorso presentato dal padre del bambino, il 42enneKhaled Bahri, affinché ilnon frequentasse l’ora di religione a. E osservasse a mensa la dieta riservata agli altri bimbi musulmani. Khaled Bahri ha accusato l’ex-moglie Secondo il giornale La Luce, Bahri, in Italia dal 2013, si è separato dalla moglie ...

