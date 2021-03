Sono state arrestate 14 persone nell’inchiesta sull’azienda sanitaria di Reggio Calabria, che il governo aveva sciolto due anni fa per possibili infiltrazioni della ‘ndrangheta (Di martedì 23 marzo 2021) Martedì mattina i carabinieri del ROS (Raggruppamento operativo speciale) hanno arrestato 14 persone tra Reggio Calabria, Catanzaro e Bologna, nell’ambito di un’inchiesta su possibili condizionamenti della ‘ndrangheta nell’operato dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP, l’equivalente di una ASL) di Reggio Calabria. Gli Leggi su ilpost (Di martedì 23 marzo 2021) Martedì mattina i carabinieri del ROS (Raggruppamento operativo speciale) hanno arrestato 14tra, Catanzaro e Bologna, nell’ambito di un’inchiesta sucondizionamentinell’operato dell’Aziendaprovinciale (ASP, l’equivalente di una ASL) di. Gli

