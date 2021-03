SolidWorld group | Covid non ha fermato innovazione con fatturato di 47 mln euro

(Di martedì 23 marzo 2021) Treviso, 23 mar. (Labitalia) - Nel 2020 le fabbriche hanno ridotto la produzione ma non la progettazione di nuovi prodotti: lo testimonia il bilancio di, gruppo trevigiano specializzato nella progettazione tridimensionale, che chiude l'anno con undi 47 milioni di, in sostanziale tenuta (-4%) rispetto al 2019.riunisce dieci aziende che lavorano in modo integrato alla progettazione digitale 3d per le industrie: software di modellazione 3d, sistemi di scannerizzazione e ricostruzione virtuale, stampanti 3d, tutte le tecnologie necessarie ai processi di. Sono 8.000 i clienti in Italia, che vanno dalle grandi aziende dell'automotive ed aeromotive, al settore della meccanica, sportsystem, ma anche piccoli studi ...

È LabsforKids, il laboratorio per i progettisti del futuro di SolidEngineering, azienda che fa parte di, fondata da Renzo Trisolini e Piero Todaro, specializzata in tecnologie 3D per ...È LabsforKids, il laboratorio per i progettisti del futuro di SolidEngineering, azienda che fa parte di, fondata da Renzo Trisolini e Piero Todaro, specializzata in tecnologie 3D per ...Una piccola galassia di dieci aziende attorno alla capogruppo trevigiana, 47 milioni di fatturato e ottomila clienti che vanno dal biomedicale alla meccatronica ...