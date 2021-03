Social Change School, master internazionali per lavorare nelle Ong (Di martedì 23 marzo 2021) Social Change School La Social Change Schoolè la principale Scuola di formazione europea per “I professionisti del cambiamento Sociale”, i manager del Non Profit. La scuola, fondata nel 1997 con la missione di lavorare in partnership con le organizzazioni impegnate per l’aiuto umanitario e lo sviluppo sostenibile, per le arti, la cultura e l’educazione, ha oggi sedi formative a Madrid, Roma, Milano, Glasgow. La scuola offre master internazionali progettati insieme alle più importanti organizzazioni del NonProfit e promossi dalle principali reti professionali europee. I master, infatti, sono patrocinati dal Forum del Terzo Settore e da Euclid Network, la rete dei dirigenti non profit europei. Il 90% ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021)Laè la principale Scuola di formazione europea per “I professionisti del cambiamentoe”, i manager del Non Profit. La scuola, fondata nel 1997 con la missione diin partnership con le organizzazioni impegnate per l’aiuto umanitario e lo sviluppo sostenibile, per le arti, la cultura e l’educazione, ha oggi sedi formative a Madrid, Roma, Milano, Glasgow. La scuola offreprogettati insieme alle più importanti organizzazioni del NonProfit e promossi dalle principali reti professionali europee. I, infatti, sono patrocinati dal Forum del Terzo Settore e da Euclid Network, la rete dei dirigenti non profit europei. Il 90% ...

PortugalSalgado : RT @HuffPostItalia: Social Change School, master internazionali per lavorare nelle Ong - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Social Change School, master internazionali per lavorare nelle Ong - HuffPostItalia : Social Change School, master internazionali per lavorare nelle Ong - TheSoundOfSun : Cioè io se voglio scrivere sui social la lista della spesa o perché sono triste, non sono cazzi vostri Io uso i soc… - LottaAldo : Deputata Fabiana Dadone: Stop all'odio generalizzato verso le donne sui social - Firma la petizione!… -