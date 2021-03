Slovacchia, ct Tarkovic: “Contento che Skriniar sia qui” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Slovacchia è pronta per la trasferta di Cipro, sede della prima sfida valevole per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stefano Tarkovic, ct slovacco, non potrà beneficiare della presenza di Marek Hamsik. Chi sicuramente ci sarà e si spera possa dare un ottimo contributo è Milan Skriniar: “Ogni assenza pesa, ma sono Contento che Skriniar e i giocatori della Bundesliga siano qui. Tutti i calciatori hanno superato i test molecolari, sono a disposizione 24 giocatori di movimento e tre portieri. Credo che avremo a disposizione la migliore rosa possibile per affrontare questa partita, che sarà difficile: mi aspetto che i nostri avversari siano motivati ??al massimo, hanno un nuovo allenatore e c’è un bel mix di giovani ed esperti. Sicuramente vorranno fare bene, ma noi abbiamo la qualità per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laè pronta per la trasferta di Cipro, sede della prima sfida valevole per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stefano, ct slovacco, non potrà beneficiare della presenza di Marek Hamsik. Chi sicuramente ci sarà e si spera possa dare un ottimo contributo è Milan: “Ogni assenza pesa, ma sonochee i giocatori della Bundesliga siano qui. Tutti i calciatori hanno superato i test molecolari, sono a disposizione 24 giocatori di movimento e tre portieri. Credo che avremo a disposizione la migliore rosa possibile per affrontare questa partita, che sarà difficile: mi aspetto che i nostri avversari siano motivati ??al massimo, hanno un nuovo allenatore e c’è un bel mix di giovani ed esperti. Sicuramente vorranno fare bene, ma noi abbiamo la qualità per ...

