Singolo d’esordio per il bassista salernitano Domenico Andria (Di martedì 23 marzo 2021) Da qualche giorno è in anteprima su Spotify e Youtube, e venerdì 26 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali “Dream for a While”, il Singolo tratto dall’album d’esordio di Domenico Andria, bassista, contrabbassista e autore salernitano che, dopo circa trent’anni di attività di session man e come turnista, esordisce da solista con un disco dal titolo “Direzioni”. Prodotto dall’etichetta “I Make Records” di Francesco Tedesco, vedrà invece la luce a fine aprile il lavoro discografico di sei tracce, dal sound nordeuropeo, a cui hanno partecipato musicisti di primissimo piano della scena musicale italiana, quali: Giovanni Amato (tromba), Alfonso Deidda (sax soprano), Gerardo Palumbo (percussioni), Gianfranco Campagnoli (flicorno), Alessandro La Corte (pianoforte), Ivo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) Da qualche giorno è in anteprima su Spotify e Youtube, e venerdì 26 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali “Dream for a While”, iltratto dall’albumdi, contrabe autoreche, dopo circa trent’anni di attività di session man e come turnista, esordisce da solista con un disco dal titolo “Direzioni”. Prodotto dall’etichetta “I Make Records” di Francesco Tedesco, vedrà invece la luce a fine aprile il lavoro discografico di sei tracce, dal sound nordeuropeo, a cui hanno partecipato musicisti di primissimo piano della scena musicale italiana, quali: Giovanni Amato (tromba), Alfonso Deidda (sax soprano), Gerardo Palumbo (percussioni), Gianfranco Campagnoli (flicorno), Alessandro La Corte (pianoforte), Ivo ...

Advertising

AllMusicItalia : Lo scorso 12 marzo è uscito per Visory Indie Pubblicità, il singolo d'esordio della band Cani Volanti, un ballata s… - RadioWebItalia : “Parole poco libere” il singolo d’esordio di Nicholas feat. Filippo Colombo @RadioWebItalia - VinnyVinile : BIG NIENTE: esce il singolo “DeLorean”, secondo estratto dall’album d’esordio in uscita – MiaCameretta Records - Dj_JoeFlanger : BIG NIENTE: esce il singolo “DeLorean”, secondo estratto dall’album d’esordio in uscita – MiaCameretta Records - DannyPhaser : BIG NIENTE: esce il singolo “DeLorean”, secondo estratto dall’album d’esordio in uscita – MiaCameretta Records -

Ultime Notizie dalla rete : Singolo d’esordio Fabrizio De André, La storia di quella canzone in sardo R3M