Sindacati | lunga mobilitazione per salvaguardare Ama all’osso

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Ama e’ finita nel pantano e nell’opacita’. Si licenzia negli appalti per fare cassa, si attacca il contratto nazionale con una violenza mai vista, si continuano a dispensare aumenti e favori. Il clima che si respira in azienda e’ quello della fine dell’impero, con costanti assalti alla diligenza”. Cosi’ in una nota Giancarlo Cenciarelli, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio, annunciano lo sciopero di tutti i lavoratori di Ama e di tutti i lavoratori in appalto per conto di Ama per l’intera giornata del 26 aprile 2021. “Unache si preannuncia, perun’azienda pubblica ridotta, fuori controllo, senza regole- scrivono i- n queste settimane nel territorio spuntano come funghi aziende esterne ...