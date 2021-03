Simona Izzo si ferma in mezzo alla strada e ringrazia sui social Sabrina Ferilli: cosa è successo? (Di martedì 23 marzo 2021) Il video pubblicato di recente da Simona Izzo sul suo profilo Instagram e Twitter ha riscosso successo. Tanti messaggi e condivisioni tra i fan hanno reso virale la clip, laddove l’attrice e la sceneggiatrice, nonché regista Simona Izzo si è mostra nel bel mezzo della strada, emozionata e felice. La moglie di Riki Tognazzi era … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) Il video pubblicato di recente dasul suo profilo Instagram e Twitter ha riscosso. Tanti messaggi e condivisioni tra i fan hanno reso virale la clip, laddove l’attrice e la sceneggiatrice, nonché registasi è mostra nel beldella, emozionata e felice. La moglie di Riki Tognazzi era … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BaritaliaNews : Simona Izzo, gesto che spiazza, blocca la sua macchina in mezzo al Grande Raccordo Anulare, scende e dice: 'Sono …'… - maryzorzi55 : RT @trashtvstellare: Nessuno: Simona Izzo che si ferma in autostrada per fare un video dove pubblicizza la fiction: - mariahsbubble : Da mercoledì in prima assoluta la fiction: “Svegliati amore mio'. Regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Con Sabrin… - ilpiccolo_Tino : Perché dicono 'Simona e Ricky Tognazzi' se Simona fa di cognome Izzo e non Tognazzi? #isola - freetwoforce : RT @Iperborea_: Questa fiction deve essere davvero importantissima per Mediaset, visto che la stanno pubblicizzando anche all'#isola e Simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo Sabrina Ferilli: "Accendo un faro sulle industrie che inquinano" Dopo l'"Amore strappato", Sabrina Ferilli si trova a incarnare un'altra madre coraggio nella fiction in tre puntate "Svegliati amore mio" di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda su Canale 5 dal 24 ...

Svegliati amore mio: tutto sulla fiction con Sabrina Ferilli Proprio come ne L'amore strappato, i registi di questa serie TV sono sempre Ricky Tognazzi e Simona Izzo che hanno voluto l'attrice romano a guidare il cast. La miniserie è composta da un totale di 3 ...

Simona Izzo si ferma in mezzo al Grande Raccordo Anulare e scende dalla macchina lasciandola aperta:… Il Fatto Quotidiano Svegliati amore mio, anticipazioni: Sabrina Ferilli torna ad essere madre coraggio Una nuova produzione a firma di Simona Izzo e Ricky Tognazzi sta per debuttare sul piccolo schermo ed è già attesissima. Stiamo parlando della fiction “Svegliati amore mio” che prenderà il via ...

Svegliati amore mio: tutto sulla fiction con Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli è la protagonista di Svegliati amore mio, la fiction in onda su Canale 5 da mercoledì 24 marzo 2021.

