Siena: è giallo dopo una segnalazione, avvistata una leonessa nelle campagne? (Di martedì 23 marzo 2021) Siena, 23 mar. - (Adnkronos) - Un leone a spasso per le strade di Radi, frazione di Monteroni d'Arbia? E' giallo in provincia di Siena, dopo che in mattinata si è diffusa una voce insistente, tramite i social, circa l'avvistamento di un presunto animale feroce. La polizia di Siena è stata allertata verso le 8.30 da parte del conducente di uno scuolabus e di una maestra che hanno parlato di aver visto girare una leonessa, come riferito in un primo momento. Successivamente i due testimoni, non proprio sicuri, avrebbero parlato forse di un lupo. La polizia ha comunicato che dalle prime verifiche fatte al circo di Vienna, che staziona a Siena, attraverso il controllo dei registri, non risultano mancare animali; peraltro il circo non avrebbe leoni ma solo tigri. Gli agenti ...

