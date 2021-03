“Siamo in ginocchio. Uniamoci e blocchiamo l’Italia!” La protesta nazionale di ristoratori, tassisti e commercianti (Di martedì 23 marzo 2021) “Siamo in ginocchio. È l’ora di unirsi e bloccare l’Italia. Ci rivolgiamo a tutte le categorie e ai dipendenti delle nostre aziende, sfiniti dai ritardi della cassa integrazione”, così Pasquale Naccari, portavoce di TNI Horeca Italia (Tutela nazionale Imprese) e presidente di ristoratori Toscana, invita a partecipare alla manifestazione nazionale di protesta che si terrà venerdì 26 marzo, a partire dalle ore 10. (Continua dopo la foto) Naccari spiega: “Dopo un anno di pandemia, nulla è cambiato. Ancora una volta Siamo stati presi in giro da tutte le forze politiche. Il Governo deve risarcire i danni subiti dalle nostre aziende, dovute alle chiusure e alle restrizioni anti contagio. Abbiamo già fatto ricorso contro la presidenza del Consiglio e attendiamo l’udienza ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 marzo 2021) “in. È l’ora di unirsi e bloccare l’Italia. Ci rivolgiamo a tutte le categorie e ai dipendenti delle nostre aziende, sfiniti dai ritardi della cassa integrazione”, così Pasquale Naccari, portavoce di TNI Horeca Italia (TutelaImprese) e presidente diToscana, invita a partecipare alla manifestazionediche si terrà venerdì 26 marzo, a partire dalle ore 10. (Continua dopo la foto) Naccari spiega: “Dopo un anno di pandemia, nulla è cambiato. Ancora una voltastati presi in giro da tutte le forze politiche. Il Governo deve risarcire i danni subiti dalle nostre aziende, dovute alle chiusure e alle restrizioni anti contagio. Abbiamo già fatto ricorso contro la presidenza del Consiglio e attendiamo l’udienza ...

