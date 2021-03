Si può viaggiare all’estero partendo da zona rossa? Tutte le regole per i viaggi per turismo fuori dall’Italia (Di martedì 23 marzo 2021) Si può viaggiare all’estero partendo anche da una zona rossa? Mentre in Italia mobilità e turismo sono praticamente bloccati a causa delle restrizioni il turismo all’estero, sebbene con limitazioni e regole ben precise, è invece possibile. E’ questo quanto rende noto l’Associazione italiana principale dei Tour Operator. Si può viaggiare all’estero partendo da zona rossa? Sì, ecco come Il Ministero dell’Interno ha risposto infatti positivamente ad un interpello rivolto da ASTOI Confindustria viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating in Italia. In particolare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Si puòanche da una? Mentre in Italia mobilità esono praticamente bloccati a causa delle restrizioni il, sebbene con limitazioni eben precise, è invece possibile. E’ questo quanto rende noto l’Associazione italiana principale dei Tour Operator. Si puòda? Sì, ecco come Il Ministero dell’Interno ha risposto infatti positivamente ad un interpello rivolto da ASTOI Confindustria, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating in Italia. In particolare ...

Spostamenti vietati ma viaggi all'estero sempre consentiti: tutti i Paesi per cui si può partire. La conferma del Viminale ... a seconda del paese di destinazione, possono essere trovate sul portale 'Viaggiare Sicuri' del ...oltre 72 ore prima dell'ingresso nel paese ma anche l'obbligo di quarantena di dieci giorni (che può ...

Spostamenti vietati ma viaggi all'estero sempre consentiti: tutti i Paesi per cui si può partire. La conferma del Viminale ... a seconda del paese di destinazione, possono essere trovate sul portale 'Viaggiare Sicuri' del ...oltre 72 ore prima dell'ingresso nel paese ma anche l'obbligo di quarantena di dieci giorni (che può ...