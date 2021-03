Si può fare l’amore con il ciclo? Scopriamo i pro e i contro e sfatiamo qualche mito (Di martedì 23 marzo 2021) Ma come si fa a fare l’amore con il ciclo? Scopriamo quali sono i pro e contro di questa pratica intima (che no, non previene le gravidanze!). Ti capita di aver voglia di farlo… in quei giorni? Non ti preoccupare, anche se sembra estremamente difficile farlo durante i giorni del ciclo, noi abbiamo la soluzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 marzo 2021) Ma come si fa acon ilquali sono i pro edi questa pratica intima (che no, non previene le gravidanze!). Ti capita di aver voglia di farlo… in quei giorni? Non ti preoccupare, anche se sembra estremamente difficile farlo durante i giorni del, noi abbiamo la soluzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - marcodimaio : Che dolore vedere queste immagini. Un abbraccio a Jean Pierre e al suo compagno. La politica può e deve fare la sua… - SkySport : Allegri: 'Ottimo lavoro di Conte, l'anno prossimo l'Inter può fare una grande Champions' ? ALLEGRI AL CLUB: TUTTI I… - Merycat16 : @MTR29971489 Si puo dire una opinione senza insultare vedo troppi leoni di testiera grazie per credere che siamo… - protecthomas : RT @tinamartinareal: Samu che appena parte listen dice “RAGA NON SI PUÒ FARE COSÌ PERÒ” è la prova tangibile che siete stati così ridicoli… -

Ultime Notizie dalla rete : può fare Draghi spinge campagna vaccini, a regioni 1 milione dosi Pfizer in 24 ore Non può fallire. Serve maggior coordinamento, occorre fare di più. Leggi anche Vaccino Pfizer, Figliuolo: "Un milione di dosi distribuite entro 24 ore" Covid, Iss: "Nelle Rsa primi effetti vaccino, ...

Lombardia, la reputazione perduta ... il motore del fare, la locomotiva che dovrebbe trainare il Paese. La fallimentare catena di ...della burocrazia amministrativa che fa capo alla giunta di centrodestra che governa la Regione non può ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it Nonfallire. Serve maggior coordinamento, occorredi più. Leggi anche Vaccino Pfizer, Figliuolo: "Un milione di dosi distribuite entro 24 ore" Covid, Iss: "Nelle Rsa primi effetti vaccino, ...... il motore del, la locomotiva che dovrebbe trainare il Paese. La fallimentare catena di ...della burocrazia amministrativa che fa capo alla giunta di centrodestra che governa la Regione non...